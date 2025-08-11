Войска России продвинулись в южных направлениях от Константиновки

Российские военные добились успеха сразу на нескольких направлениях в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республики Денис Пушилин.

Активнее всего, по данным чиновника, войска России двигаются в юго-западном и юго-восточном направлениях от Константиновки. Яблоновку удалось освободить полностью.

В районе Русинова Яра российские силы также продвинулись. Аналогичная ситуация сложилась и у Полтавки.

Определенного успеха, по оценке Дениса Пушилина, подразделения войск России добились у Щербиновки. Проходящие здесь бои чиновник охарактеризовал как сложные.

Однако подчеркнул, что российские силы полностью контролируют обстановку и удерживают инициативу на точках соприкосновения.

Ранее боец Купол рассказал, что российские подразделения замыкают боевиков Украины в клещи с севера Красноармейска в ДНР.