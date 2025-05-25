Возвращенные из украинского плена российские бойцы обратились к Путину

Попавшие в последнюю группу масштабного обмена пленными по формуле «1000 на 1000» российские военные поблагодарили президента России Владимира Путина за возвращение домой. Видео из автобуса, куда погрузились бойцы, опубликовала пресс-служба Минобороны.

Военнослужащие признались, что знали и верили, что рано или поздно попадут в обменные списки. Теперь они ждут, что произойдет с ними дальше.

«Спасибо Родине и нашему президенту за то, что не забыли», — заявил один из освобожденных.

Другой боец признался, что очень ждал момента, когда сможет вернуться, и никогда не терял надежды, что попадет в обменный список.

«Знали, что в любом случае обменяют. Настал момент, тот, который нам нужен был», — добавил военнослужащий.

Финальный, третий раунд масштабного обмена пленными между Россией и Украиной прошел на территории Белоруссии в воскресенье, 25 мая. Стороны передали друг другу по 303 военнослужащих. В Минобороны подчеркнули, что все возвращенные отправятся для лечения и реабилитации в профильные медицинские учреждения.

Процесс масштабного обмена между Россией и Украиной начался в минувшую пятницу, 23 мая. Стороны передали друг другу 120 гражданских лиц и 880 военнослужащих. С предложением о проведении обмена пленными по формуле «1000 на 1000» выступила российская делегация на переговорах в Стамбуле. Украинская сторона поддержала инициативу.