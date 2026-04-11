Возвращение 175 российских бойцов из плена ВСУ сняли на видео

В субботу, 11 апреля, 175 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

На опубликованных ведомством кадрах бойцы появляются в форме и с российскими флагами. Сейчас они находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Всех российских военных доставят на родину для прохождения реабилитации в медучреждениях Минобороны. Взамен украинской стороне передали 175 пленных ВСУ.

В ведомстве подчеркнули, что посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

Также Россия добилась возвращения семерых жителей Курской области, которых киевский режим незаконно удерживал. Их вскоре доставят домой.

Ранее стало известно, что Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Киевскому режиму передали 1000 тел, Россия получила 41 тело.