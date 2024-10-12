Возникший из-за атаки дрона пожар в ЛНР потушили

МЧС: в Ровеньках в ЛНР потушили пожар, разгоревшийся из-за атаки БПЛА

Спасатели МЧС России потушили пожар в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике, разгоревшийся из-за атаки украинского дрона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Луганские огнеборцы МЧС России потушили пожар в городе Ровеньки. Ночью в результате атаки БПЛА произошло загорание емкости с топливом», — указали в МЧС.

В пожаротушении принимали участие 28 специалистов и пять единиц техники.

В правительстве ЛНР отметили, что возгорание резервуара не повлияет на ситуацию с обеспечением топливом в республике.

«Поставки осуществляются без перебоев, все АЗС в Ровеньках работают в штатном режиме», — отметили власти.

В ЛНР в сентябре бушевали лесные пожары, предположительно, возникшие в результате умышленного поджога. Местные жители нашли в Станично-Луганском районе бутылки с зажигательной смесью, сделанной из таких компонентов, что при тушении водой огонь почти невозможно ликвидировать.