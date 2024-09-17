«Нашли бутылки со смесью». Лесные пожары в ЛНР могли подстроить

Мирошник: жители ЛНР, где начались пожары, нашли бутылки с зажигательной смесью

Пожары в Луганской Народной Республике могли случиться из-за поджога. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram-канале .

«Местные жители нашли бутылки с зажигательной смесью в полыхающем Станично-Луганском районе. Военные ищут тех, кто их приготовил», — написал он.

По данным военных, смесь сделали из таких компонентов, что при тушении водой огонь почти невозможно ликвидировать.

В Telegram-канале МЧС России заявили, что пожар в ЛНР тушат круглосуточно. В селе Валуйское горят 10 частных жилых домов. Два человека пострадали.

Власти проводят эвакуацию, развернули пункты временного размещения в поселке городского типа Станица-Луганская. Также 85% пациентов дома престарелых вывезли в центральную городскую больницу. К ликвидации огня привлекли 120 человек и 23 единицы техники.

До этого глава МЧС Александр Куренков поручил направить в ЛНР дополнительные силы и средства из-за лесных пожаров. В регион отправят 60 спасателей и 16 единиц техники из Московской и Тульской областей.