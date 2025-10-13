Дальше только ядерный пепел: к чему приведет поставка Tomahawk ВСУ

Россия будет трактовать запуск ракеты Tomahawk по своей территории как ядерный удар. Такое мнение, анализируя заявление зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, высказал военный корреспондент ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный .

«Трамп, в порыве военно-политического шантажа — „не остановите войну — передам Киеву „Томагавки“, — уже занес ногу над последней ступенькой лестницы эскалации, после которой уже только ядерный пепел», — написал журналист.

Он добавил, что Россия не пойдет на уступки в вопросах урегулирования конфликта и что в Белом доме должны очень хорошо подумать, нужна ли им дальнейшая эскалация.

При этом Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы будет применять такие ракеты только против военных целей.