Возможность установки часовни в память о бойцах СВО рассмотрели в Серпухове

Врио главы городского округа Серпухов Алексей Шимко провел встречу с благочинным Серпуховского церковного округа, иереем Дионисием Коськиным. Они обсудили возможность установки часовни в память о без вести пропавших участниках специальной военной операции.

С такой инициативной выступили жители города Пущино городского округа Серпухов. Алексей Шимко и Дионисий Коськин побеседовали также с семейной парой, Сергеем и Ольгой, у которых во время выполнения боевых задач погиб сын Владислав.

Собравшиеся определили, что возможным местом возведения часовни будет кладбище в деревне Бутурлино.

«Создание памятного места важно не только для родных и близких героев, но и для всех неравнодушных граждан и других защитников. Вместе с коллегами продумаем план реализации этой инициативы», — отметил Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действует 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.