Возможность новой мобилизации оценили в Кремле

Песков: речи о проведении в России мобилизации не ведется

В России не ведется речи о проведении новой волны мобилизации. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«О мобилизации речи никакой не ведется», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что потребности в новой волне мобилизации в России нет, в вооруженные силы страны продолжается успешный набор добровольцев на контрактной основе.

В начале осени в Сети появились сообщения о якобы старте новой волны мобилизации с 1 ноября. Однако эти данные оказались недостоверными, 360.ru разобрал этот фейк.

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин отмечал в августе, что в распоряжении вооруженных сил есть порядка 700 тысяч военнослужащих, этой цифры хватает для выполнения всех поставленных руководством страны задач.