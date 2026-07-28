«Возмездие неотвратимо». МИД осудил атаки ВСУ на рейсовые автобусы в регионах РФ

Захарова заявила о неотвратимости возмездия за атаки ВСУ на рейсовые автобусы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим продолжает с маниакальным упорством атаковать пассажирские автобусы в российских регионах, отыгрываясь на мирных гражданах за нарастающие провалы ВСУ на фронте. Все причастные к этим атакам понесут ответственность, говорится в ее комментарии, опубликованном пресс-службой внешнеполитического ведомства.

«Возмездие неотвратимо. Решительно осуждаем очередные злодеяния киевского режима против мирного населения», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что украинские неонацисты ударили дроном по рейсовому автобусу в городе Шебекино утром 28 июля, ранены 19 местных жителей. Этим же утром беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус в Горловке в ДНР. Пять человек получили ранения.

Командиры ВСУ, отдавшие преступные приказы об атаках на автобусы, нарушили международное гуманитарное право. СК России возбудил уголовные дела о терактах.