Удар дрона ВСУ по автобусу с пассажирами под Белгородом назвали терактом

СК завел дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с пассажирами под Белгородом

Уголовное дело о теракте завели следователи после удара украинского беспилотника по перевозившему пассажиров автобусу в Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко .

Она напомнила, что запущенный украинскими боевиками летательный аппарат атаковал пассажирский транспорт во вторник, 28 июля. В этот момент автобус находился на 26-м километре автодороги Шебекино — Белгород.

По предварительным данным, травмы различной степени тяжести получили не менее 19 человек.

На место происшествия прибыли криминалисты для сбора улик, а также для установления типа и модели атаковавшего автобус беспилотника.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что медицинская помощь потребовалась 18 пострадавшим. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии в Шебекинской центральной районной больнице.