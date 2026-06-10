Сальдо: в Херсонской области перекрыли проезд из Геническа на Арабатскую стрелку

ВСУ попытались нанести ракетный удар по одному из мостов, соединяющих Геническ с Арабатской стрелкой в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале .

«Движение из Геническа на Арабатскую стрелку временно перекрыто. Рано утром, по предварительной информации, противник попытался нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку», — написал он.

По словам Сальдо, на место прибыли сотрудники профильных ведомств. Движение на месте перекрыли, обстоятельства уточняются.

Также восемь округов остались без электричества после ночной атаки. Аварийные отключения затронули Новотроицкий, Генический, Чаплинский, Каланчакский, Горностаевский, Ивановский, Новокаховский ГО и Каховский ГО. На место прибыли энергетики и работники аварийных служб.

Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили восемь беспилотников на подлете к столице. На местах падения фрагментов БПЛА работают специалисты экстренных служб.