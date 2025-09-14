Возгорание на заводе КИНЕФ произошло в Ленобласти из-за атаки БПЛА

В Ленобласти в результате атаки БПЛА загорелся завод КИНЕФ, пожар потушили

После падения БПЛА на территории завода КИНЕФ в Ленинградской области произошло возгорание, пожар ликвидировали. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«В районе Киришей уничтожили три БПЛА. Ликвидировали произошедшее из-за падения обломков беспилотника возгорание на территории завода КИНЕФ. Пострадавших нет», — написал он.

В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам ВС России регулярно наносят прицельные удары по местам дислокации техники, личного состава, техники и наемников ВСУ, а также по инфраструктуре: оборонной промышленности, объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что армия не бьет по социальным учреждениям и жилым домам.

Ранее украинский БПЛА атаковал автобус в Белгороде, пострадали три человека.