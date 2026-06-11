Возгорание на нефтезаводе на Кубани началось из-за обломков БПЛА ВСУ

Российские военные отражают атаку украинских беспилотников в Краснодарском крае. О деталях происшествия в телеграм-канале сообщил региональный оперативный штаб.

Беспилотники сбивали в Северском районе. Обломки аппаратов ВСУ рухнули в поселке Афипском, рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Из-за этого на территории предприятия началось возгорание.

Обследовавшие местность экстренные службы обнаружили обломки беспилотников в домах частного сектора. В одном из дворов загорелось подсобное помещение. В другом взрывная волна выбила стекла в окнах, повреждена и газовая труба.

По предварительным данным, во время чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

В ночь на четверг, 11 июня, ПВО также сбили летевшие на Москву беспилотники.