Собянин доложил о сбитых на подлете к Москве беспилотниках

На подлете к Москве с полуночи сбили 14 БПЛА ВСУ

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о работе ПВО на подступах к Москве. Информацию о количестве сбитых БПЛА ВСУ чиновник разместил в своем официальном телеграм-канале .

Первое сообщение о беспилотниках в канале Собянина появилось в 01:11. ПВО уничтожили три БПЛА, к месту падения обломков сразу же выехали оперативные службы.

Через 10 минут мэр Москвы рассказал о нейтрализации еще трех украинских беспилотников. Следующую тройку аппаратов силы ПВО ликвидировали уже в 01:37.

Затем на подлете к российской столице сбили пять БПЛА ВСУ. На месте падения обломков начали работу сотрудники экстренных служб.

Украина пыталась атаковать объекты у Москвы беспилотниками и вечером в среду, 10 июня. С 21:27 до 22:04 ПВО нейтрализовали три беспилотника. Об атаках БПЛА ВСУ Собянин также сообщал утром.