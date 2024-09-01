Возгорание на МНПЗ в Капотне после падения беспилотника попало на видео

Mash опубликовал видео возгорания на МНПЗ в Капотне после падения БПЛА

Украинские боевики в воскресенье попытались нанести удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, началось небольшое возгорание. Кадры с места ЧП опубликовал Telegram-канал Mash.

«Сбитый беспилотник Украины упал и повредил стоящее отдельно техническое помещение на МНПЗ в Капотне. На место приехали пожарные и начали тушить огонь», — указали авторы публикации.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что еще один ликвидированный беспилотник повредил отдельно стоящее помещение МНПЗ. Также глава города отмечал, что средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Раменском городском округе, общее количество сбитых дронов увеличилось до 10.

В Минобороны утром сообщали, что в течение минувшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 158 украинских БПЛА над территорией ряда регионов страны.