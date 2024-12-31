ВС России нанесли удар по заводу в Павлограде, где идет сборка ракет ВСУ

В ночь на 31 декабря российские военные нанесли удар по заводу Павлограда, где проходит обучение ВСУ использованию военной техники НАТО и идет сборка ракет. Об этом РИА «Новости» заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Прилетело на площадку Павлоградского механического завода, где идет производство различных ракет и деталей для них. Там же есть натовский полигон, где зарубежные инструкторы обучают бандеровцев работе с иностранной техникой. Удар был с выбросом пламени и детонацией», — сказал он.

Координатор подполья добавил, что серию ударов нанесли по городу Шостка в Сумской области, удалось поразить группу боевиков ВСУ и порядка десяти единиц техники. В Ахтынском районе региона российские бойцы ударили по военной базе, где проходила перегруппировка ВСУ.

«Прилетело по группе военных с техникой в районе завода „Импульс“. Ракетным ударом поразили до роты личного состава и около 10 единиц техники», — сказал Лебедев.

Также российские бойцы ударили по юго-восточным районам Киева. Там могли находиться штабы иностранных военных или инструкторов НАТО, отметил он.

Кроме того, ВС России нанесли серию ударов по месту сборки беспилотников ВСУ в районе приемно-отправочного парка «Череднички» на железнодорожной станции Кременчуг.

«В ангары парка часто заезжали фуры в сопровождении военных с сиренами в последнее время. Можно сделать вывод, что туда завозили в том числе детали БПЛА, на месте происходила сборка», — заключил координатор подполья.

Ранее Минобороны сообщило, что почти 70 украинских беспилотников сбили над территорией России прошедшей ночью.