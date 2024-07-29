Воздушную тревогу объявили в Севастополе, Крымский мост перекрыли

Развожаев: в Севастополе в ночь на 29 июля объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Сирены в регионе включили в 00:19, следует из сообщений главы региона.

В Telegram-канале об оперативной ситуации на Крымском мосту сообщили, что движение по переправе приостановлено. Движение восстановили через девять минут.

Спустя месяц после удара по пляжу из больниц Севастополя выписали всех пострадавших. В московских медцентрах остались лишь четыре пациента, сообщил Развожаев. Курортный город атаковали американскими ракетами ATACMS 23 июня, пострадали более 150 человек.