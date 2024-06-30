Воздушную тревогу объявили в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Гражданам, рядом с домами которых есть бомбоубежища, он порекомендовал перед выходом из помещений плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество, взять с собой вещи первой необходимости, а также предупредить соседей об опасности и оказать помощь больным и детям.

Тем, кто остался дома, посоветовали укрыться в комнате с несущими стенами.

В субботу, 29 июня, в Севастополе силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ. Осколки снарядов упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.