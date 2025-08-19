Польские ВВС подняли в воздух истребители из-за воздушной тревоги на Украине

Дежурные военные самолеты Польши и союзных сил подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование родов ВС Польши в соцсети X.

«Польская и союзная авиация приступила к выполнению задач, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности», — заявили в публикации.

В командовании отметили, что такие меры направлены для безопасности в регионах, расположенных по соседству с «уязвимыми районами».

В последнее время польские военные на регулярной основе публикуют такие сообщения. Обычно в то время, когда на Украине объявляют воздушную тревогу.

Ранее польская газета сообщила, что российские силы начали активнее использовать истребители Су-57 для ударов по военным целям на Украине. По данным журналистов, ВС России применяют инновационное орудие, от которого ВСУ сложно защититься.