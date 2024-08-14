Восстановительные работы начали в Авдеевке

Восстановительные работы в освобожденной в феврале Авдеевке уже начались, но говорить о полном возвращении жителей в город пока преждевременно из-за близости линии фронта. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» .

По его словам, специалисты пока не могут приступить к восстановлению в том объеме, как это делается в Мариуполе, также по причине близости линии фронта.

«Тем не менее, некоторые восстановительные работы уже проводятся: в настоящее время восстанавливаются шесть многоквартирных домов. Региональные шефы, такие как Ямало-Ненецкий автономный округ и Челябинская область, оказывают значительную поддержку», — поделился глава региона.

Он добавил, что вопросы восстановления города обсуждались с министром строительства Иреком Файзуллиным, в том числе в контексте подготовки к отопительному сезону, так как Авдеевке требуется особый подход.

Ранее во время обследования территории освобожденного города российские следователи обнаружили 47 тел мирных жителей. Из них опознали лишь 24.