Более 40 тел мирных жителей обнаружили в Авдеевке

Следователи обнаружили в Авдеевке 47 тел мирных жителей

Фото: РИА «Новости»

Российские следователи обнаружили в освобожденной Авдеевке 47 тел мирных жителей. Из них опознали лишь 24, сообщил РИА «Новости» руководитель отдела криминалистики регионального главка СК.

По его словам, для поиска погибших приходится привлекать тяжелую технику — в городе серьезные разрушения.

«Следственным управлением проводятся осмотры мест происшествий на территории города Авдеевка», — рассказал представитель СК.

Работы по идентификации найденных тел продолжаются. К следователям обращаются люди, которые ищут своих родственников, проживавших в Авдеевке. Число найденных погибших увеличивается с каждым днем.

Сотрудники спецслужб обнаружили в Авдеевке схрон с зарубежным вооружением и боеприпасами. В тайнике были гранатометы M72A6 и Socrat.

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