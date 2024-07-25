Более 40 тел мирных жителей обнаружили в Авдеевке
Следователи обнаружили в Авдеевке 47 тел мирных жителей
Российские следователи обнаружили в освобожденной Авдеевке 47 тел мирных жителей. Из них опознали лишь 24, сообщил РИА «Новости» руководитель отдела криминалистики регионального главка СК.
По его словам, для поиска погибших приходится привлекать тяжелую технику — в городе серьезные разрушения.
«Следственным управлением проводятся осмотры мест происшествий на территории города Авдеевка», — рассказал представитель СК.
Работы по идентификации найденных тел продолжаются. К следователям обращаются люди, которые ищут своих родственников, проживавших в Авдеевке. Число найденных погибших увеличивается с каждым днем.
Сотрудники спецслужб обнаружили в Авдеевке схрон с зарубежным вооружением и боеприпасами. В тайнике были гранатометы M72A6 и Socrat.