Воспитанники детского сада в Мытищах изготовили фигурки своих героев

Дети вместе с родителями и педагогами еще в начале учебного года решили принять участие в этом проекте. Вдохновение пришло после посещения мемориального комплекса на Поклонной горе и Музея Победы — дошколятам так понравилась экскурсия, что они захотели сделать подобную экспозицию, и вместе стали трудиться над ее созданием. Целый зал детского сада украшен предметами выполненными вручную, а сама выставка переносит зрителя в реалии военного времени. Ребята воссоздали сцены баталий, показали работу медсестер, тружеников тыла, обстановку жилища.

Главные роли отвели куклам-скруткам, которые дети изготовили под руководством воспитателя Ольги Кашпаровой, а сами сюжеты дополнили рисунками и поделками. Родители также включились в работу — они смастерили красочные макеты. Среди экспонатов есть копии мемориала Поклонной горы и Летного поля в Мытищах, а также некоторые виды вооружения того времени. Представлены и личные вещи ветеранов Великой Отечественной войны, документы и фотографии из семейных архивов сотрудников детского сада.

Часть экспозиции посвятили и современным событиям — помощи участникам специальной военной операции. Семен Пономарев, основатель волонтерского фонда «Круги добра» и отец воспитанницы этого садика, не раз отвозил и продолжает поставлять гуманитарную помощь бойцам вместе с детскими рисунками. В благодарность воины записали видео-приветы, а недавно они передали квадрокоптер-разведчик, который показали на выставке.

«Работая над этим проектом, воспитатели рассказывали ребятам о мужестве и героизме нашего народа в годы войны, чтобы дети осознали и поняли, что все это актуально до сих пор, и чтобы они могли и хотели делать добро уже сейчас, — рассказала одна из организаторов выставки, учитель-логопед Ольга Чупилина.