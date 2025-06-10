Восьмилетний ребенок получил минно-взрывную травму при атаке Белгорода дронами ВСУ
При падении обломков БПЛА в Белгороде пострадал 8-летний ребенок
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородский район, от падения обломков пострадал восьмилетний ребенок. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Обломки упали на территории Белгорода, пострадал восьмилетний мальчик. Он был с бабушкой, которая самостоятельно привезла его в больницу. У ребенка диагностировали минно-взрывную травму и баротравму», — сообщил глава региона.
Мальчик проходит обследование в детской областной клинической больнице.
Также в результате падения обломков украинских беспилотников в нескольких местах загорелась сухая трава. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, отметил Гладков.
При атаке украинских беспилотников на Корочанский район Белгородской области повреждения получили трактор и грузовой автомобиль. Грузовой автомобиль с цистерной загорелся на участке автодороги Короча — Белгород. Второй дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта около села Погореловка, там пострадала сельхозтехника.