Восьмилетний ребенок получил минно-взрывную травму при атаке Белгорода дронами ВСУ

Беспилотники ВСУ атаковали Белгородский район, от падения обломков пострадал восьмилетний ребенок. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Обломки упали на территории Белгорода, пострадал восьмилетний мальчик. Он был с бабушкой, которая самостоятельно привезла его в больницу. У ребенка диагностировали минно-взрывную травму и баротравму», — сообщил глава региона.

Мальчик проходит обследование в детской областной клинической больнице.

Также в результате падения обломков украинских беспилотников в нескольких местах загорелась сухая трава. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, отметил Гладков.

При атаке украинских беспилотников на Корочанский район Белгородской области повреждения получили трактор и грузовой автомобиль. Грузовой автомобиль с цистерной загорелся на участке автодороги Короча — Белгород. Второй дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта около села Погореловка, там пострадала сельхозтехника.