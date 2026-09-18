Восьмилетний мальчик погиб под Белгородом из-за взрывного устройства

Восьмилетний мальчик поднял боеприпас в поселке Ракитное Белгородской области. В результате устройство сдетонировало, ребенок погиб от полученных ранений. Об этом в телеграм-канале заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

Снаряд находился на территории домовладения.

«Словами не утешить родителей, тем не менее, от всего сердца выражаю соболезнования родным и близким погибших», — отметил врио губернатора.

Он также обратился к местным жителям с просьбой объяснить детям, что подозрительные или взрывоопасные предметы нельзя трогать. При обнаружении подобных вещей следует отойти от них на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

Ранее в Иванове насмерть разбился шестилетний мальчик. Он играл в парке аттракционов в одном из торговых центров города, забрался на горку по внешней стороне и упал. Несмотря на усилия врачей, ребенок умер от полученных травм.

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.