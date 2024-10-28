Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде

Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, дрон серьезно повредил здание, однако никто из жильцов не пострадал.
«В результате атаки в доме на шести этажах повреждены окна, балконы и фасад», — уточнил глава Белгородской области.
Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты уточняют информацию о последствиях украинской атаки.
ВСУ продолжают атаковать населенные пункты Белгородской области. Неделей ранее под обстрелы попали Шебекино, Новая Таволжанка и Вознесеновка. В результате обстрела пострадали три человека.
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