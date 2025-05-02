Восемь сотрудников МЧС пострадали в Горловке из-за атаки украинских БПЛА

В Горловке в ДНР при тушении пожара из-за украинских беспилотников пострадали восемь спасателей. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

Днем огнеборцы выехали в Никитовский район для ликвидации пожара в хозяйственной постройке, которую атаковали дроны ВСУ. Однако во время тушения над спасателями вновь появились беспилотники.

Пожарным пришлось несколько раз спускаться в укрытие. Лишь через час им удалось эвакуироваться на спецмашине. В результате вражеской атаки восьмерых сотрудников МЧС госпитализировали с акубаротравмой.

Кроме того, повреждения получил и штабной автомобиль.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что средства противовоздушной обороны и Черноморский флот ночью отбили самую массированную атаку беспилотников ВСУ в 2025 году. Российские военные нейтрализовали над морем более 50 БПЛА, а также уничтожили несколько морских дронов.