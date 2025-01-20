Восемь работников «Донбассгаза» пострадали в ДНР при атаке украинского беспилотника

Украинский беспилотник атаковал ремонтную бригаду на трассе Светлодарск — Новолуганск. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников ГК «Донбассгаз». Среди них женщины 1972, 1964, 1985 годов рождения и мужчины 1986, 1980, 1965, 1964, 1964 годов рождения.

Бригада направлялась на объект, требовавший ремонта, когда их атаковал ударный БПЛА.

Пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Мэр Горловки Иван Приходько ранее в понедельник сообщил, что при обстреле со стороны украинских войск ранения получили восемь мирных жителей. Кроме того, повреждены были несколько зданий, среди которых жилые дома. Пушилин позже подчеркнул, что противник целенаправленно наносит удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры.