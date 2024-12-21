Момент прилета БПЛА в жилой дом в Казани попал на видео

Утром 21 декабря дроны атаковали жилые районы Казани. В распоряжении 360.ru оказалось видео, на котором беспилотник влетел в верхний этаж одной из высоток.

На кадрах можно увидеть, как БПЛА самолетного типа пролетел на высоте около 150 метров над землей и врезался в дом. Предположительно, это был уже второй прилет дрона в высотку.

Мэрия Казани в Telegram-канале уточнила, что после атак беспилотных летательных аппаратов возгорание произошло в домах Кировского, Советского и Приволжского районов.

«Службы работают на месте возгорания. Оказывается необходимая помощь. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить питанием и теплыми вещами. Все коммунальные службы наготове. К месту ЧП выехали руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров и премьер-министр Татарстан Алексей Песошин», — отметили в пресс-службе городской администрации.

Ранее появились кадры последствий попадания БПЛА в жилой дом в Казани.