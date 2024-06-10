Три беспилотника ВСУ уничтожили над Брянской областью

Три украинских беспилотника уничтожили над территорией Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

По его словам, в области пресекли попытку боевиков ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотников.

«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Навлинским районом силами министерства обороны», — указал он.

Пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет. Богомаз поблагодарил защитников страны за помощь.

Информацию об атаке ВСУ по региону подтвердили в Минобороны. Однако в ведомстве уточнили, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре беспилотника над территорией Брянской области.

Утром 10 июня в Белгороде объявили ракетную опасность. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал людей укрыться и при возможности спуститься в подвал.