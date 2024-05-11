Восемь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 01:56 Восемь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область РИА «Новости»

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Силы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей. По предварительным данным, пострадали восемь мирных жителей, сообщил Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Двух женщин и одного мужчину с различными осколочными ранениями везут из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу», — написал он.

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Также двум пострадавшим мужчинам помощь оказали в поселке Дубовое, их направили со скорой в городскую больницу № 2 города Белгорода. Еще трое пострадавшие также получили медпомощь на месте ЧП, от госпитализации они отказались, согласившись на амбулаторное лечение.

Гладков уточнил, что после отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Новосадовый зафиксированы повреждения в 21 частном доме. В селе Таврово в 22 жилых домах пробиты кровли, посечены фасады и выбило окна, также повреждения получили четыре автомобиля.

По данным Минобороны, дежурные средства ПВО сбили над Белгородской областью 17 снарядов РСЗО Vampire и пять управляемых авиационных бомб.