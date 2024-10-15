Часть дорог под Белгородом перекрыли из-за мин «Лепесток»

Гладков: несколько дорог перекрыли в Белгородском районе из-за украинских мин

Часть дорог в Белгородском районе перекрыли из-за мин «Лепесток», разбросанных Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Речь идет о дорогах между Октябрьским, Бессоновкой, Веселой Лопанью, Щетиновкой, Чайками и Красным Октябрем.

«Размер мин составляет не более 12 сантиметров в ширину и семь сантиметров в длину», — написал Гладков.

За последние несколько дней военные, спасатели и саперы обнаружили более 30 боеприпасов такого типа.

Накануне губернатор сообщил, что ВСУ разбросали мины «Лепесток» с помощью БПЛА. В результате в районе села Красный Октябрь подорвалась легковушка.