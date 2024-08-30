В Харьковской области бойцы ВСУ ворвались в дом местного жителя, избили его и ограбили. После этого украинские военные скрылись, сообщили РИА «Новости» в пророссийском подполье Херсона.

Украинские военные заметили во дворе частного дома автомобиль и около трех дней присматривались, наблюдая за домохозяйством. Затем они ворвались в чужое жилье, избили хозяина и забрали не только машину, но и бытовую технику, одежду и даже детские игрушки.

«Сделали все это солдаты ВСУ, якобы защищающие Харьковскую область», — рассказал участник сопротивления.

Беспредел бойцов ВСУ попал на видео, которое подполье передало агентству. На кадрах видно, что мародеры сгрузили награбленное в гражданский внедорожник и уехали.

Это не первый случай мародерства со стороны ВСУ, причем подобным занимаются также иностранные наемники, грабящие мирное население на подконтрольных Киеву территориях. Украинские власти сообщения о грабежах игнорируют.

Бойцы ВСУ занимаются мародерством также в селах Курской области, воруя из домов мирных жителей даже консервы.