Боевики ВСУ похищают жителей Курской области, увозя их в неизвестном направлении. Об этом рассказал РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Есть данные о том, что украинские боевики предпринимают действия по воровству людей. Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении», — отметил он.

Связь с этими людьми зачастую теряется. Как заметил посол, украинские военные ведут себя как террористы-боевики. Они не оповещают близких или власти о том, куда увезли людей, скрывая информацию.

Мирошник подчеркнул, что уже есть предварительные списки тех, кого украли. Судьба этих людей пока неизвестна. По словам посла, российская сторона имеет отрывочные данные и свидетельства очевидцев о том, как ВСУ хватали мирных жителей, грузили в машины и увозили в неизвестном направлении. Сейчас этой темой занимается министерство обороны и омбудсмен Татьяна Москалькова, резюмировал он.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ВСУ из-за атаки на Курскую область и нехватки бойцов начали терять позиции. Он подчеркнул, что Украина расплатится сполна за «курскую авантюру».