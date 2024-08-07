Воронежский губернатор пообещал оказать любую помощь жителям Курской области

Губернатор Воронежской области Гусев предложил курянам любую необходимую помощь

Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева
Фото: Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева

Воронежские власти выразили готовность оказать жителям Курской области любую необходимую помощь. Оперативные службы региона находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в Курской области военные отражают нападения ВСУ в приграничных районах, где украинские боевики с помощью беспилотников атакуют автомобили скорой помощи и городские кварталы.

Из-за ударов гибнут местные жители, подчеркнул губернатор, выразив соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

«Желаю всем раненым, среди которых — дети, скорейшего выздоровления», — написал он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о новой тактике ВСУ в Курской области и на других приграничных территориях. По данным канала, украинские военные несколько раз бьют дронами-камикадзе по одним и тем же мирным объектам, из-за чего ущерб существенно увеличивается.

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