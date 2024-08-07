Воронежский губернатор пообещал оказать любую помощь жителям Курской области
Губернатор Воронежской области Гусев предложил курянам любую необходимую помощь
Воронежские власти выразили готовность оказать жителям Курской области любую необходимую помощь. Оперативные службы региона находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в Курской области военные отражают нападения ВСУ в приграничных районах, где украинские боевики с помощью беспилотников атакуют автомобили скорой помощи и городские кварталы.
Из-за ударов гибнут местные жители, подчеркнул губернатор, выразив соболезнования родственникам погибших и пострадавших.
«Желаю всем раненым, среди которых — дети, скорейшего выздоровления», — написал он.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о новой тактике ВСУ в Курской области и на других приграничных территориях. По данным канала, украинские военные несколько раз бьют дронами-камикадзе по одним и тем же мирным объектам, из-за чего ущерб существенно увеличивается.