Воронежский губернатор пообещал оказать любую помощь жителям Курской области

Воронежские власти выразили готовность оказать жителям Курской области любую необходимую помощь. Оперативные службы региона находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что в Курской области военные отражают нападения ВСУ в приграничных районах, где украинские боевики с помощью беспилотников атакуют автомобили скорой помощи и городские кварталы.

Из-за ударов гибнут местные жители, подчеркнул губернатор, выразив соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

«Желаю всем раненым, среди которых — дети, скорейшего выздоровления», — написал он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о новой тактике ВСУ в Курской области и на других приграничных территориях. По данным канала, украинские военные несколько раз бьют дронами-камикадзе по одним и тем же мирным объектам, из-за чего ущерб существенно увеличивается.