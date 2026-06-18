В Подмосковье открыли горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

Для жителей Подмосковья, пострадавших в результате атак украинских беспилотников, открыли горячую линию. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Сегодня несколько городских округов в Подмосковье подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. Есть пострадавшие, их количество уточняется», — отметили в ведомстве.

Также повреждения получили некоторые многоквартирные, частные дома и коммерческие помещения. По указу прокурора Подмосковья Сергея Забатурина городские прокуроры взяли под личный контроль ситуацию на местах приема и размещения людей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что один из БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. Две балконные плиты и пожарная лестница получили повреждения. Также обломки сбитого аппарата повредили крышу частного дома в Электростали, пострадала местная жительница.