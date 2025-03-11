Воробьев: целью атаки украинских дронов в Подмосковье были именно люди

Целью массированной атаки беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область были мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
«Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди», — написал он.
В результате атаки погибли двое мужчин — сотрудники агропромышленного холдинга «Мираторг» в Домодедове. Обломки дрона обрушились на парковку компании в 05:14, когда они только заступили на смену.
Около 40 машин получили повреждения. Огонь на парковке потушили пожарные, работа оперативных служб на месте продолжается.
Ранее в распоряжении 360.ru появились кадры с неразорвавшимся дроном, который нашли у жилого дома по улице Центральной в Черноголовке. Территорию оцепили, на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и взрывотехники.
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