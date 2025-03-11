Воробьев: целью атаки украинских дронов в Подмосковье были именно люди

Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Фото: Губернатор Московской области Андрей Воробьев/Telegram

Целью массированной атаки беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область были мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди», — написал он.

В результате атаки погибли двое мужчин — сотрудники агропромышленного холдинга «Мираторг» в Домодедове. Обломки дрона обрушились на парковку компании в 05:14, когда они только заступили на смену.

Около 40 машин получили повреждения. Огонь на парковке потушили пожарные, работа оперативных служб на месте продолжается.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Фото: Губернатор Московской области Андрей Воробьев/Telegram

Ранее в распоряжении 360.ru появились кадры с неразорвавшимся дроном, который нашли у жилого дома по улице Центральной в Черноголовке. Территорию оцепили, на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и взрывотехники.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте