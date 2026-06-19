Воробьев сообщил о гибели 8-летней девочки в Раменском при атаке БПЛА

При атаке БПЛА в Раменском погибла восьмилетняя девочка, находившаяся дома вместе с бабушкой. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы окажем семье всю необходимую помощь и поддержку», — написал глава региона.

По словам Воробьева, повреждения в Подмосковье получили 18 многоквартирных домов, из них 13 — в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе.

Специалисты уже приступили к оценке объема восстановительных работ. Для всех пострадавших предусмотрены компенсационные выплаты.