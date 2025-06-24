Воробьев сообщил новые данные о последствиях атаки БПЛА в Красногорске

Из-за рухнувших на жилой дом обломков беспилотника в Красногорске полностью выгорела одна квартира на 17 этаже. Также повреждения получили фасад и остекление балконов на 16-м и 17-м этажах, заявил в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, эвакуированные жители вернулись в свои квартиры в 05:20 утра.

«На время эвакуации был организован пункт временного размещения с питанием и дежурством врачей. Всем также было предложено размещение в гостинице», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что власти помогут жильцам со всеми необходимыми справками и документами, а также сделают все, чтобы восстановить дом как можно скорее.

Ночью беспилотник атаковал Московскую область. Из-за упавших на крышу жилого дома фрагментов БПЛА начался пожар. Возгорание оперативно потушили огнеборцы, из здания эвакуировали порядка 100 человек.