В Подмосковье запустили горячую линию после атаки БПЛА

Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших после атаки БПЛА

Прокуратура Московской области открыла горячую линию для оказания правовой помощи пострадавшим после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: телефон +7 (916) 240-31-28», — заявили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что ночью 15 августа несколько городских округов региона подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов.

«Есть пострадавшие, их количество уточняется. Кроме того, повреждены жилые дома. По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры осуществляют контроль за ситуацией», — заключили в прокуратуре.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром в субботу сообщил, что в Шатуре при атаке беспилотников пострадали женщина и ребенок. Также повреждения получил фасад жилого дома.