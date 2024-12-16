Воробьев призвал охватить семьи участников СВО вниманием и заботой

Охватить семьи участников СВО особым внимание и заботой в праздничные дни призвал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Эту работу усилят во всех городских округах региона.

«Хочу еще раз сделать акцент на те поручения, которые президент адресовал регионам. Это все, что касается нашего внимательного, заботливого отношения к семьям участников СВО. И в праздники, и в будние дни. Это не обсуждается», — сказал Андрей Воробьев на заседании правительства Подмосковья.

Он добавил, что эта работа широко развернута в Московской области. Поддержку семьям оказывают фонд «Защитники Отечества», другие благотворительные организации и волонтеры.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете подшефные семьи, которые нуждаются в особом внимании, получают необходимую помощь и поддержку. Что решаются вопросы, с которыми люди так или иначе сталкиваются», — добавил губернатор.

В конце ноября волонтеры Подмосковья запустили зимнюю акцию «Добрый Новый год». На этот раз собирают не только гуманитарную помощь участникам СВО, но и подарки к празднику для ребят Донбасса, Курской и Белгородской областей.