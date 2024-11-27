Акцию по сбору новогодних подарков детям Донбасса запустили в Подмосковье

Волонтеры Подмосковья при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области запустили зимнюю акцию «Добрый Новый год». На этот раз собирать будут не только гуманитарную помощь участникам СВО, но и подарки к празднику для ребят Донбасса, Курской и Белгородской областей.

«Уже почти три года в Подмосковье реализуется большой гуманитарный проект „Доброе дело“, поддержанный губернатором Андреем Воробьевым. В его рамках постоянно проходят дополнительные сборы, акции, приуроченные к праздникам. Приятно, когда есть повод лишний раз порадовать наших соотечественников, поддержать их, поделиться теплом», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Старт акции дали в Подольске. Одним из первых участников сбора стал чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

«Я очень рад наблюдать, как много в Подмосковье неравнодушных молодых ребят, которые бескорыстно помогают тем, кто в этом нуждается. Призываю всех присоединиться к акции, давайте вместе порадуем наших дорогих бойцов и маленьких детей в преддверии праздников», — сказал боксер.

Для детей можно принести сладкие подарки, новогодние книжки и игрушки. Для бойцов нужны зимняя одежда и обмундирование, инструменты, бытовая техника, продукты и лекарства.

Найти пункт сбора помощи можно на сайте.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.