Воробьев: гуманитарную помощь от лауреатов премии «Мы рядом» отправили в зону СВО из Подмосковья

Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Подмосковья в зону СВО. Это бронежилеты, аптечки, электромотоциклы и другое оборудование, которое произвели лауреаты премии «Мы рядом. Доброе дело». Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев .

Получателей ежегодной премии губернатора «Мы рядом. Доброе дело» определили в Подмосковье в конце прошлого года. Победителями в специальной номинации «Народный ВПК» стали 10 человек. Все полученные средства они направили на производство товаров для именных полков региона.

«Все деньги, которые получили победители, они вложили в свое производство, чтобы помочь нашим парням на передовой. Это бронежилеты, индивидуальные военные аптечки, сумки для санинструкторов с медикаментами, специальное оборудование, необходимое в зоне боевых действий: мотовездеходы и прицепы для них, электромотоциклы», — сказал Воробьев.

Первую часть груза уже отправили на передовую, а вторую передадут бойцам в ближайшее время.