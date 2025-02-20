Воробьев: гуманитарную помощь от лауреатов премии «Мы рядом» отправили в зону СВО из Подмосковья
Воробьев: подмосковные производители отправили гуманитарную помощь в зону СВО
Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Подмосковья в зону СВО. Это бронежилеты, аптечки, электромотоциклы и другое оборудование, которое произвели лауреаты премии «Мы рядом. Доброе дело». Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Получателей ежегодной премии губернатора «Мы рядом. Доброе дело» определили в Подмосковье в конце прошлого года. Победителями в специальной номинации «Народный ВПК» стали 10 человек. Все полученные средства они направили на производство товаров для именных полков региона.
«Все деньги, которые получили победители, они вложили в свое производство, чтобы помочь нашим парням на передовой. Это бронежилеты, индивидуальные военные аптечки, сумки для санинструкторов с медикаментами, специальное оборудование, необходимое в зоне боевых действий: мотовездеходы и прицепы для них, электромотоциклы», — сказал Воробьев.
Первую часть груза уже отправили на передовую, а вторую передадут бойцам в ближайшее время.
Проект «Доброе дело» стартовал в Подмосковье в 2022 году по инициативе губернатора. Его участники помогают собирать гуманитарную помощь, которую затем отправляют бойцам и жителям приграничных территорий. К акции активно присоединяются предприниматели и волонтеры. Так, Илья Клепиков из Красногорска наладил выпуск мотовездеходов, которые помогают эвакуировать раненых и доставлять грузы.
«Это легкая техника, которая сильно повышает мобильность. С ее помощью можно перемещать грузы. Для этого мы сделали специальный прицеп, который используется, в том числе, для эвакуации раненых. Часть премии губернатора мы направили на модернизацию прицепа, а часть вложили в производство для нужд фронта», — поделился он.
Выпуск бронежилетов для военкоров и медиков наладил Алексей Хворов из Одинцова. По просьбам бойцов также начали изготавливать защиту для собак.
«Это небольшая манишка от шеи до задних лап, а по бокам есть возможность закрепить нетяжелую аптечку и пару рожков. Все деньги, которые получили, пустили на производство, чтобы отправить ребятам в рамках проекта „Доброе дело“», — сказал он.
Помощь от представителей народного ВПК передадут всем именным полкам региона.