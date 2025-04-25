Профессор Миршаймер: ВСУ даже с помощью США не смогут продержаться и года

Украинские военные даже при наличии поддержки со стороны США не смогут продержаться и года. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Украина может рухнуть и с тем оружием в руках, которое ей передают до сих пор по указу Джо Байдена. Мне сложно представить, чтобы хоть как-нибудь украинцы продержатся дольше 2025 года», — сказал он.

Миршаймер отметил, что нынешняя администрация США прекратит оказывать поддержку киевскому режиму, то националистов уничтожат еще быстрее.

«Поражение Украины превратится в вопрос месяцев, как только иссякнет материальная поддержка, одобренная еще Байденом», — добавил профессор.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, то конфликт завершится лишь полным уничтожением одной из сторон. Она призвала украинцев готовиться к затяжным боевым действиям против России.