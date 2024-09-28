Украинского военного уничтожили ударом по строению, в которое он зашел. На снятых, предположительно, беспилотником кадрах он двигался вдоль дороги с длинным мечом в руках.

«Но если кто с мечом к нам придет...» — отметили в публикации.

Необычно вооруженного боевика ВСУ, уточнила Lenta.ru, заметили на территории Курской области.

Минобороны в последней сводке сообщило, что за сутки потери противника в зоне специальной военной операции составили 1990 человек. Из них до 60 человек украинская армия лишилась в зоне ответственности группировки войск «Север», до 400 — «Запада», до 725 — «Юга», свыше 620 — «Центра», до 125 — «Востока», до 60 — «Днепра». Еще более 370 националистов уничтожили непосредственно в Курской области.