Вооруженные силы Украины предприняли попытки уничтожить британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона, который сдался российским военным. Об этом журналистам ТАСС рассказал командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах.

По его словам, украинские военные использовали FPV-дроны и артиллерию, чтобы попытаться добить пленного. В момент, когда российские морпехи переправляли Андерсона через реку, они подверглись удару беспилотника с осколочным боеприпасом. Огонь велся также из польских бесшумных и стандартных 120-миллиметровых минометов.

«Все были в шоке от того, что ВСУ бьют по своим. А британец вообще ошалел», — добавил российский военный.

Ранее американскому наемнику ВСУ вынесли в России заочный приговор. Суд приговорил его к 14 годам тюрьмы.