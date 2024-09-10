Наемнику ВСУ из США вынесли заочный приговор в России

Принимавшего участие в боях на стороне украинских военных американца Майкла Пола Малдонадо, известного под позывным Zafer Ronin, заочно приговорили к 14 годам лишения свободы и объявили в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что суд признал американца виновным в наемничестве.

На Украину Малдонадо приехал в июле 2022 года с целью заработка и поступил на службу в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени рыцарей Зимнего похода ВСУ. В подразделении он прошел необходимую подготовку.

После за деньги и материальное довольствие принимал участие в боевых действиях против российской армии до февраля 2024 года.

«Приговором суда ему заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Фигурант объявлен в международный розыск», — добавили в пресс-службе.

В минувший вторник, 9 сентября, военный блогер Кирилл Федоров призвал СК и ФСБ обратить внимание на историю об убийстве колумбийскими наемниками ВСУ взятого в плен российского военного.

Он подчеркнул, что признание в расправе сделал один из участников расстрела — Карлос Кигуа, который уехал с Украины после убийства своего брата. Но в российском плену оказались еще два гражданина латиноамериканской страны, один из которых принимал непосредственное участие в расправе над военнопленным россиянином.