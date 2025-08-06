Волонтеры встретились с участниками СВО в Балашихе

В Региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе состоялась встреча с участником специальной военной операции и депутатом Совета депутатов Леонидом Любимцевым. Инициатором мероприятия выступила председатель Общественной палаты и руководитель центра Елена Жарова.

На встрече собрались активисты движения «Волонтеры Подмосковья», представители женского клуба «Гармония» и сотрудники центра культуры и досуга «Радуга». Участники обсудили волонтерскую деятельность в Балашихе, включая сбор гуманитарной помощи, плетение маскировочных сетей и изготовление оберегов для военнослужащих. На мероприятии провели мастер-класс по созданию символических сердечек-оберегов, которые служат знаком поддержки от мирного тыла.

Старший лейтенант и командир взвода специальной роты снайперов Леонид Любимцев поделился своей историей. Он рассказал собравшимся о решении подписать контракт с Министерством обороны в 2023 году и отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции.

«Мы получаем не только помощь в виде медикаментов, снаряжения, но и слова поддержки, письма от детей, теплые пожелания. Это важно. Это чувствуется даже „за ленточкой“. Мы знаем — нас ждут, нас поддерживают», — отметил Леонид Любимцев.

Среди участников встречи была и девушка с позывным Лама, которая добровольно ушла на фронт в феврале 2024 года. Получая высшее медицинское образование, она сначала служила санитарным инструктором, а затем медсестрой в полковой медицинской роте. Кроме того, активистка занимается оформлением документов, связанных с выплатами по ранениям. Именно на передовой она познакомилась с Леонидом.

«Сегодня мы не просто встретились с героем, мы услышали настоящую историю любви, произошедшую в условиях спецоперации. Для наших волонтеров, особенно для девушек, важно знать, что рядом с бойцами плечом к плечу идут хрупкие, но сильные женщины — медики, добровольцы, защитницы. В тылу чувствуем свою сопричастность, и каждое сердце, каждое письмо, каждый оберег — это способ сказать: вы не одни. Мы с вами», — сказала Елена Жарова.

Напомним, что в городском округе Балашиха действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, дом № 7/1, а также в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, дом № 7, и на Октябрьской улице, дом № 11, в микрорайоне Железнодорожный.