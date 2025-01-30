Волонтеры в Воскресенске оказали помощь семье бойца СВО

Волонтеры из подмосковного молодежного центра «Олимпиец» в Воскресенске продолжают активно поддерживать семьи участников специальной военной операции. Группа добровольцев отправилась в поселок имени Цюрупы, чтобы помочь матери одного из бойцов.

Их задачей было перенести дрова в сарай, но на месте оказалось, что работы предстоит больше, чем планировалось.

Сначала волонтеры аккуратно сложили дрова в сарае, стараясь оптимально использовать пространство и обеспечить их вентиляцию для предотвращения сырости и гниения. Однако во время работы они заметили, что дверь сарая сильно повреждена и представляет угрозу безопасности. Не раздумывая, добровольцы решили заняться ремонтом. Спустя час дверь была полностью восстановлена и стала надежно функционировать.

Мать бойца была глубоко благодарна не только за помощь с дровами, но и за неожиданный ремонт. Этот случай наглядно показал, что волонтерство — это не просто выполнение конкретных задач, а проявление заботы, участия и стремления сделать жизнь людей немного легче.