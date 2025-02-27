Волонтеры в Серпухове передали мотоциклы бойцам СВО

В городском округе Серпухов состоялась передача мотоциклов для бойцов 4-й отдельной мотострелковой бригады, находящихся на передовой. Среди них — Сергей с позывным Порей, командир отделения, ушедший добровольцем на фронт в 2023 году.

На мероприятии присутствовали заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова, руководитель Центра поддержки участников СВО Лидия Халачева, депутат Надежда Еремина, иерей Павел Тимохин, член Политсовета Елена Орленок, представитель Серпуховского завода «Металлист» Екатерина Рощенюк и активисты мотоклуба «Ночные волки».

Курсанты военно-патриотического центра «Маргеловец» передали бойцам письма от детей, которые всегда ждут их возвращения. Эти послания стали символом поддержки и благодарности от юного поколения.

После церемонии участники мероприятия собрались в Центре поддержки участников СВО и членов их семей. Матери погибших воинов и активистки Союза женщин России приготовили для бойцов домашние угощения — блины, пирожки и заготовки, чтобы передать частичку тепла и заботы. Также была передана гуманитарная помощь, собранная жителями города, активистами партии «Единая Россия», общественными организациями и школами.

«Пусть они почувствуют тепло материнской любви. Также передали гуманитарную помощь, собранную жителями, общественными организациями, школами. Защитникам — крепкого здоровья, силы духа и скорейшего возвращения домой», — сказала Татьяна Орлова.