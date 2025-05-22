Волонтеры в Подольске передали женам бойцов СВО три партии гумпомощи

В Подольске жены участников специальной военной операции получили три партии гуманитарной помощи для своих мужей. Им передали маскировочные сети и накидки, продукты быстрого приготовления, сладости, средства личной гигиены и окопные свечи.

Из Волонтерского центра «Красная Горка» на улице Садовой груз забирали Ирина, Наталья и Марина — жены военнослужащих. Ирина, жена одного из военнослужащих, уже в эту субботу лично доставит помощь на Сватово-Купянское направление, где служит ее супруг. Еще две партии гуманитарного груза отправят на Херсонское направление.

«Маскировочные сети и накидки особенно нужны нашим бойцам, без них никак не обойтись», – отметила жена военнослужащего Ирина.

Напомним, все желающие могут помочь с доставкой помощи или принять участие в сборе необходимых вещей в волонтерских центрах по адресам: улица Садовая, 5 и улица Ульяновых, 1.